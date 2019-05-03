В результате ДТП на Кубани погибли пять человек

В результате ДТП на Кубани погибли пять человек

Пять человек погибли и два пострадали при столкновении двух легковых автомобилей в Краснодарском крае. Об этом «РИА Новости» сообщил представитель Госавтоинспекции.

Авария произошла вечером 3 мая на 11-м км автодороги Белореченск — Нижневеденеевский. По словам собеседника агентства, водитель Hyundai Accent пошел на обгон в запрещенном месте, выехал на встречную полосу и столкнулся с Hyundai Verna, который ехал ему навстречу. После удара обе машины загорелись.

В результате аварии погибли пассажир Hyundai Accent, а также водитель Hyundai Verna и три его пассажира.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД по Краснодарскому краю, предполагаемый виновник аварии, а также еще один пассажир госпитализированы с травмами различной степени тяжести.