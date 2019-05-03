Двукратная олимпийская чемпионка Шишкина продала подаренный в Кремле BMW

Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина в своем Instagram сообщила, что продала свой BMW X6. Этот автомобиль она получила в подарок в Кремле за победу в Олимпиаде в Рио в 2016 году.

Решение избавиться от машины она объяснила тем, что расходы на ее содержание были слишком велики. «Подсчитав все расходы, я сделала вывод, что ежедневно трачу на автомобиль 1100₽, даже если не езжу на нем», — пояснила она.

https://www.instagram.com/p/Bw_OfXrpAnn/

Вместо BMW X6, по ее словам, она приобрела более экономичный автомобиль.

Автомобили BMW X6 вручались в августе 2016 года в качестве подарка от государства всем олимпийским чемпионам и призерам Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Олимпийским чемпионам подарили BMW X6, обладателям серебряных медалей — X4, а бронзовых — X3. Ранее от подаренного автомобиля избавилась также гимнастка Алия Мустафина.