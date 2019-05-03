Три человека пострадали в ДТП с «Ласточкой» и грузовиком в Карелии

Три человека пострадали в ДТП с «Ласточкой» и грузовиком в Карелии

Три человека пострадали в Карелии в результате столкновения грузового автомобиля «Урал» с пассажирским поездом «Ласточка», следующего из Санкт-Петербурга в Суоярви. Об этом сообщили РБК в пресс-службе республиканского главка МЧС.

Инцидент произошел в пятницу на железно-дорожном переезде в Лахденпохском районе. Троих пострадавших, находящихся в грузовике, госпитализировали в больницу города Сортавала. В поезде погибших и пострадавших нет.

В настоящее время поезд ожидает маневрового поезда, который доставит его в Сортавалу.