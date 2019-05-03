В США на аукционе продали за $112 тыс. картину Нельсона Манделы

Картину бывшего президента ЮАР Нельсона Манделы, где запечатлена дверь его тюремной камеры на острове Роббен, продали в США за $112 тыс. Торги состоялись в Нью-Йорке, сообщается на сайте британского аукционного дома Bonhams.

Картину на торги выставила дочь Манделы — Пумла Маказива. Она рассказала, что после ухода с поста президента ее отец не находил, чем себя занять.

«Я думаю, для него искусство было прекрасным способом самовыражения или попыткой примириться с его историей ... Всей его жизнью», — сказала она.

Нельсон Мандела отбывал наказание в тюрьме с 1964 по 1982 годы по обвинению в планировании партизанской войны против режима апартеида. Камера, в которой Мандела провел 18 лет, стала достопримечательностью, и ее посещали лидеры многих стран, в том числе бывшие президенты США — Билл Клинтон и Барак Обама.

Мандела — первый чернокожий президент ЮАР (1994-1999), один из самых известных борцов за права человека, лауреат Нобелевской премии мира 1993 года. Он ушел из жизни в декабре 2013 года в возрасте 95 лет.