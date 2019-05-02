Зеленский прокомментировал выход шоу на НТВ с его участием

Избранный президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал запуск телешоу с его участием на российском телеканале НТВ. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Он заявил, что именно участие в телешоу сделало его популярным на Украине. По его словам, это помогло ему стать избранным главой страны.

«Эфир этого шоу, снятого много лет назад, на мой взгляд, имеет странный вид — у меня нет амбиций сделать политическую карьеру в России», — сказал он о проекте НТВ.

В конце апреля НТВ анонсировал выход шоу «Магия». Его будут показывать с 3 мая. Ведущими проекта будут Владимир Зеленский и Татьяна Лазарева. Участниками программы стали звезды российского шоу-бизнеса. По сценарию, они показывают фокусы и получают мастер-классы от известных иллюзионистов.

При этом «Коммерсантъ» сообщал, что программу записали еще в 2011 году для канала «Россия 1». Однако она не вышла в эфир.