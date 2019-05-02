Красноярск стал единственным претендентом на ЧМ-2025 по фристайлу

Красноярск стал единственным претендентом на ЧМ-2025 по фристайлу

Международная федерация лыжного спорта (FIS) зарегистрировала заявку Красноярска на проведение чемпионата мира по фристайлу и сноуборду, который пройдет в 2025 году. Об этом говорится в сообщении пресс-службы организации.

Как отмечает FIS, прием заявок завершился 1 мая. Таким образом, Красноярск стал единственным кандидатом на проведение чемпионата.

Кроме того, организация получила три заявки на проведение ЧМ по горнолыжному спорту в 2025 году — от швейцарского горнолыжного курорта Кран-Монтана, немецкого Гармиш-Партенкирхена и австрийского Заальбаха.

Заявку на проведение ЧМ по лыжным гонкам в 2025 году подал норвежский Тронхейм, а по прыжкам на лыжах с трамплина в 2024-м — чешский Гаррахов.

Совет FIS выберет организаторов чемпионатов мира на LII Международном лыжном конгрессе, который пройдет в 2020 году в Таиланде.