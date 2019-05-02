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Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
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Появилось видео торнадо в Румынии

В Сети появилась видеозапись торнадо, который прошел 30 апреля в коммуне Дражна на юге Румынии. Кадры опубликованы в аккаунте Severe Weather Europe в Facebook.

Запись в facebook пользователя Severe Weather Europe

Стихия, которая обрушилась на округ Кэлэраш, разрушила несколько домов. Как сообщает Unimedia, ветер сорвал крыши по меньшей мере с 18 зданий. Кроме того, было повалено несколько деревьев.

Сильный ветер перевернул автобус с 40 пассажирами на трассе А2 вблизи населенного пункта Брынковень. По данным портала Observator, пострадали семь человек, четверо из них доставлены в больницу. В результате происшествия никто не погиб.

Кроме того, от града пострадали округа Прахова и Бузэу к северу от Бухареста, сообщает Romania Insider. 1 мая на юге страны ввели желтый уровень погодной опасности.

Теги: Румыния, торнадо
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