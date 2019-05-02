Появилось видео торнадо в Румынии

В Сети появилась видеозапись торнадо, который прошел 30 апреля в коммуне Дражна на юге Румынии. Кадры опубликованы в аккаунте Severe Weather Europe в Facebook.

Запись в facebook пользователя Severe Weather Europe

Стихия, которая обрушилась на округ Кэлэраш, разрушила несколько домов. Как сообщает Unimedia, ветер сорвал крыши по меньшей мере с 18 зданий. Кроме того, было повалено несколько деревьев.

Сильный ветер перевернул автобус с 40 пассажирами на трассе А2 вблизи населенного пункта Брынковень. По данным портала Observator, пострадали семь человек, четверо из них доставлены в больницу. В результате происшествия никто не погиб.

Кроме того, от града пострадали округа Прахова и Бузэу к северу от Бухареста, сообщает Romania Insider. 1 мая на юге страны ввели желтый уровень погодной опасности.