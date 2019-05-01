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eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
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Общество ,  
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«Ливерпуль» с полицией решили найти толкнувших туриста в фонтан фанатов

Футбольный клуб «Ливерпуль» совместно с полицией графства Мерсисайд и властями Испании устанавливают личность предполагаемых болельщиков команды после «инцидента» в стране. Об этом говорится на сайте клуба.

Речь идет о произошедшем в Барселоне 1 апреля — за несколько часов до полуфинального матча футбольной Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Барселоной. Как пишет испанская газета Marca, на Королевской площади города фанаты «Ливерпуля» толкнули в фонтан азиатского туриста, который делал фотографии. Когда он попытался подойти к фанатам, туриста встретили «громким хохотом» и начали называть «Мистер Мияги» — как вымышленного персонажа известного американского фильма о японце — мастере боевых искусств, утверждает газета.

В клубе подчеркнули, что такое поведение «очевидно недопустимо» и что «Ливерпуль» не оставит его без внимания. Какие к нарушителям могут быть применены санкции — не уточняется.

Теги: Ливерпуль, Футбол, фонтан
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