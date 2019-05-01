На первомайские демонстрации в Москве пришли более 100 тыс. человек

На первомайские демонстрации в Москве пришли более 100 тыс. человек

В Москве на шествии, посвященном празднованию Дня Весны и Труда, собралось более 100 тыс. человек. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

Демонстрацию организовала Московская федерация профсоюзов. Отмечается, что полицейские, сотрудники Росгвардии и представители народной дружины охраняют общественный порядок и безопасность участников мероприятия.

В связи с праздничной демонстрацией с 6:30 в Москве частично перекрыли улицы Ильинка, Варварка и Солянка, площадь Васильевский спуск, Москворецкую и Кремлевскую набережные, Большой Москворецкий мост, Китайгородский, Лубянский и Солянский проезды, а также Старую площадь. На этом участке доступны только по одной полосе в каждом направлении.

При этом полностью с 9:00 перекрыли часть Тверской улицы, Охотный Ряд и Моховую улицу. Помимо этого, закрыли улицы Большая Якиманка и Большая Полянка, а также Театральный проезд.

Полностью перекроют с ликвидацией парковок часть улицы Дружинникова с 13:00 до 14:00. Улицы Заморенова, частично Трехгорный Вал и Красная Пресня будут заблокированы с 14:00 до 14:50.