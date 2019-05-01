Жена режиссера Чухрая назвала «уткой» сообщения о его госпитализации

Жена режиссера Павла Чухрая Мария Зверева назвала «уткой» информацию о госпитализации актера. Об этом она сообщила РБК.

По ее словам, актер обратился к медиками из-за аллергии. «Все в порядке. У него всегда весеннее обострение, расцвела береза, все аллергики в Москве это знают», — сказала она.

«Я не отвечаю ни на какие вопросы», — заявил РБК Павел Чухрай.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил о госпитализации Чухрая. Он отмечал, что режиссер попал в кардиореанимацию в одной из московских больниц. Канал добавлял, что его состояние оценивалось как тяжелое.

Чухрай родился 14 октября 1946 года в Москве. В 1969 году он окончил операторский факультет ВГИКа, а в 1974 году сдал экзамены экстерном и получил диплом режиссера. Он снял такие фильмы, как «Русская игра» и «Водитель для Веры». В 1998 году он был номинирован на американскую кинопремию «Оскар» за картину «Вор» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».