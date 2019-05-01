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eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
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КС Чехии разрешил отелю не пускать признавших присоединение Крыма россиян

Конституционный суд Чехии не нашел дискриминации в решении администрации одного из отелей не размещать российских граждан, которые отказываются подписать заявление, осуждающее присоединение Крыма к России. Об этом говорится в сообщении на сайте суда.

КС отменил решение Верховного суда страны, который признал незаконными действия владельца гостиницы Brioni Boutique Hotel в городе Острава. Тот ранее разместил у входа в гостиницу и на ее сайте объявление на чешском и английском языках, в котором говорилось, что по состоянию на 24 марта 2014 года отель не принимает граждан России по причине «аннексии Крыма».

Согласно объявлению, услугами гостиницы могли воспользоваться только те россияне, которые были готовы подписать документ, в котором выражается несогласие с «оккупацией Крыма, противоречащей всем нормам, которые должны применяться в 21 веке».

Торговая инспекция Чехии посчитала действия отеля нарушением запрета на дискриминацию и оштрафовала его на 50 тыс. крон. Однако позднее областной суд в Остраве отменил это решение и вернул дело ответчику для дальнейшего разбирательства. Затем суд уменьшил сумму штрафа до 5 тыс. крон. После этого Верховный административный суд отклонил кассационную жалобу отеля, признав его виновным в дискриминации.

КС счел жалобу Brioni Boutique Hotel обоснованной. Как говорится в сообщении суда, отель «повел себя предсказуемо», поскольку заранее уведомил об ограничениях услуг размещения, и любой потенциальный клиент может решить, согласен ли он на размещение в таких условиях.

Материал дополняется

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