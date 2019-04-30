Умерла режиссер мимического ансамбля Большого театра Наталия Красноярская

Наталия Красноярская (Фото: кадр из сериала «Закон и порядок: Отдел оперативных расследований -2»)

Заслуженная артистка России, режиссер мимического ансамбля Большого театра России Наталия Красноярская умерла в возрасте 70 лет, говорится в сообщении на сайте театра.

«Будучи режиссером мимического ансамбля, принимала участие в работе практически над всеми спектаклями театра», — говорится в сообщении Большого театра.

Мимическим ансамблем называют группу артистов, участвующие в массовых сценах спектаклей.

Наталия Красноярская родилась 22 августа 1948 года в Киеве в семье артистов. Закончила Государственный факультет музыкального театра (специализация «артист музыкального театра») в Институте театрального искусства им. А.В.Луначарского (ныне Российский институт театрального искусства ГИТИС), а затем стажировалась в режиссерской группе Большого театра.

Красноярская также играла в московском театре «Сфера» в 1970–80 годах, преподавала актерское мастерство в Российском институте театрального искусства (ГИТИС), сыграла роль Марфы в фильме «На вес золота» режиссера Евгения Шерстобитова. Кроме того она была в начале 80-х годов режиссером Народного оперного театра при ЦДКЖ (Центральном доме культуры железнодорожников). В 2004 году поставила оперетту Имре Кальмана «Принцесса цирка» в Астраханском государственном музыкальном театре.