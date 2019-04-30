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Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
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Почти 2 тыс. работников оказались заблокированы в шахте в ЮАР

Около 1800 работников оказались заблокированным в шахте по добыче платины в Южной Африке после того, как перестал работать подъемный механизм, сообщает Bloomberg. Шахта принадлежит компании Sibanye Gold.

Компания изучает, удастся ли вызволить людей, воспользовавшись соседней шахтой, сказал представитель Sibanye Gold. На ремонт механизма может уйти несколько часов.

Шахтеры с самого утра находятся на глубине 1,5 км. Данных о пострадавших нет, в компании заявляют, что здоровью людей ничего не угрожает, у них есть запасы воды, передает агентство.

Соседняя шахта находится на расстоянии 4 км, уточняет Reuters.

На африканском континенте Sibanye занимаются добычей платины, палладия и золота в ЮАР и Зимбабве.

В феврале прошлого года в шахте по добыче золота в ЮАР застряли более 900 человек, причиной стали перебои с электроэнергией. Они провели под землей два дня. Шахта также принадлежала Sibanye.
Теги: шахта, ЮАР
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