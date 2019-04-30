Почти 2 тыс. работников оказались заблокированы в шахте в ЮАР

Почти 2 тыс. работников оказались заблокированы в шахте в ЮАР

Около 1800 работников оказались заблокированным в шахте по добыче платины в Южной Африке после того, как перестал работать подъемный механизм, сообщает Bloomberg. Шахта принадлежит компании Sibanye Gold.

Компания изучает, удастся ли вызволить людей, воспользовавшись соседней шахтой, сказал представитель Sibanye Gold. На ремонт механизма может уйти несколько часов.

Шахтеры с самого утра находятся на глубине 1,5 км. Данных о пострадавших нет, в компании заявляют, что здоровью людей ничего не угрожает, у них есть запасы воды, передает агентство.

Соседняя шахта находится на расстоянии 4 км, уточняет Reuters.

На африканском континенте Sibanye занимаются добычей платины, палладия и золота в ЮАР и Зимбабве.