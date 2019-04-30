Месси вручат правительственную награду Каталонии

Нападающего «Барселоны» Лионеля Месси женералитет Каталонии наградит правительственной наградой — Крестом святого Георгия, сообщается на сайте клуба.

Награду футболисту вручат за «невероятную карьеру, благодаря которой он получил признание как лучший спортсмен всех времен».

Месси станет пятым представителем «Барселоны», который удостоится данной награды.

Месси с 2011 года является капитаном национальной сборной Аргентины. В составе «Барселоны» он выступает с 17 лет. Вместе с клубом он выиграл десять титулов чемпиона Испании, четыре Лиги чемпионов УЕФА, шесть Кубков Испании, восемь Суперкубков Испании, три Суперкубка Европы. Пять раз он становился лучшим бомбардиром Лиги чемпионов УЕФА и пять раз — чемпионата Испании.

Он входит в десятку самых дорогих футболистов по версии журнала Football Observatory.



