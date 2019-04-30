Курс доллара впервые с 8 апреля поднялся выше 65 руб.

Курс доллара в ходе вечерних торгов на Московской бирже впервые за три недели поднялся выше 65 руб. На пике стоимость доллара достигла отметки 65,0175 руб., что на 56 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

В предыдущий раз выше 65 руб. курс доллара на Московской бирже поднимался 8 апреля 2019 года.

Курс евро к рублю также растет. На максимуме стоимость единой европейской валюты достигла 30 апреля отметки 72,83 руб., что на 74,5 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

К 19:25 мск курс доллара на Московской бирже достиг отметки 64,76 руб., курс евро — 72,59 руб.