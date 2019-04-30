На Кипре после серии убийств иностранцев предложили реформировать полицию

Кипрская политическая партия «Эго о Политис» («Я гражданин») потребовала от президента Кипра Никоса Анастасиадиса провести реформу полиции после ряда убийств на острове и отправить в отставку детского омбудсмена. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на президента партии Йоргоса Кунтуриса.

По его словам, поводом для обращения к президенту стало расследование ряда убийств. Местная полиция задержала 35-летнего военнослужащего, которого подозревают в серийных убийствах на Кипре. Пока полиции удалось обнаружить тела пяти женщин и двух детей, убитые были иностранными гражданами, работавшими на Кипре. Тела жертв были найдены в заброшенной шахте в Мицеро и в озере с ядовитыми отходами с местного рудника, сообщало местное издание Reporter.

«Обнаружение нескольких погибших в шахте Мицеро выявило недопустимое отношение к тому, как полиция работает с жалобами родственников пропавших без вести лиц, особенно если это иностранцы, у которых нет связей на Кипре», — цитирует агентство Кунтуриса.

«Наша партия призывает президента [Кипра] принять меры в отношении госслужащих, причастных к возникновению этой ситуации, а также к тому, чтобы за действиями госслужащих осуществлялся настоящий контроль. Мы считаем, что модернизация полиции и оценка эффективности ее работы необходимы уже сегодня», — заявил лидер партии.

Партию «Эго о Политис» также называют «Русской партией» из-за того, что она была основана выходцами из России.