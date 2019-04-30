«Аэрофлот» начал продавать льготные билеты из Крыма в Краснодар и Сочи

«Аэрофлот» начал продавать льготные билеты из Крыма в Краснодар и Сочи

Компания «Аэрофлот» начала продавать билеты по субсидируемым государством направлениям: Краснодар — Симферополь и Сочи — Симферополь. Об этом говорится в сообщении перевозчика, поступившем в РБК.

По обоим направлениям будут осуществляться ежедневные рейсы. Стоимость билета в экономклассе составит 2,5 тыс. руб. в одну сторону.

«Регулярные рейсы «Аэрофлота» между Краснодаром и Симферополем начнутся с 2 июня 2019 года», — говорится в сообщении компании.

Полеты из Сочи в Симферополь и обратно компания выполняет с января 2017 года.

Билет по специальному тарифу может приобрести гражданин России в возрасте до 23 и после 55 лет (для женщин) и свыше 60 лет (для мужчин), инвалид I группы любого возраста и сопровождающее его лицо, а также лицо, сопровождающее ребенка-инвалида, и инвалид с детства II или III группы.



В России действуют четыре программы субсидирования билетов — на Дальний Восток, в Калининград, в Крым и региональная программа.