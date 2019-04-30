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Cisco $65 (+16,49%) прогноз Deutsche Bank к 30.04.20 Купить
Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
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Бизнес ,  
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«Аэрофлот» начал продавать льготные билеты из Крыма в Краснодар и Сочи

Компания «Аэрофлот» начала продавать билеты по субсидируемым государством направлениям: Краснодар — Симферополь и Сочи — Симферополь. Об этом говорится в сообщении перевозчика, поступившем в РБК.

По обоим направлениям будут осуществляться ежедневные рейсы. Стоимость билета в экономклассе составит 2,5 тыс. руб. в одну сторону.

«Регулярные рейсы «Аэрофлота» между Краснодаром и Симферополем начнутся с 2 июня 2019 года», — говорится в сообщении компании.

Полеты из Сочи в Симферополь и обратно компания выполняет с января 2017 года.

Билет по специальному тарифу может приобрести гражданин России в возрасте до 23 и после 55 лет (для женщин) и свыше 60 лет (для мужчин), инвалид I группы любого возраста и сопровождающее его лицо, а также лицо, сопровождающее ребенка-инвалида, и инвалид с детства II или III группы.

В России действуют четыре программы субсидирования билетов — на Дальний Восток, в Калининград, в Крым и региональная программа.

Авиакомпании обязаны на каждом рейсе оставлять квоты под субсидируемые перевозки в размере не менее 30% от общего количества мест в салоне экономкласса, обычно такие билеты распродаются очень быстро.

Как отметили в «Аэрофлоте», включение в субсидируемую государством программу еще двух маршрутов «будет способствовать повышению доступности для россиян курортов Крыма и авиаперевозок между городами юга России».

Теги: Авиабилеты, «Аэрофлот», Краснодар, Сочи
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