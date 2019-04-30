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Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
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Организованный Кадыровым конный поход попал в Книгу рекордов России

Организованный главой Чечни Рамзаном Кадыровым массовый конный поход в национальных костюмах попал в Книгу рекордов России, сообщает «РИА Новости». Участники мероприятия совершали конный переход по склонам Терского хребта.

«Самый массовый конный строевой поход в национальной одежде в мире с результатом 1204 всадника объявляю официально зафиксированным», — объявил после завершения перехода главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко.

Конный поход был анонсирован на странице главы республики «ВКонтакте», к участию в нем приглашали желающих со своими скакунами и в национальной одежде.

По словам Кадырова, мероприятие призвано стать «незабываемым событием в жизни любителей верховой езды» и «шагом, направленным на укрепление дружеских, братских отношений между народами» и  на популяризацию конного спорта в России.

Теги: Рамзан Кадыров, конный поход, рекорд
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