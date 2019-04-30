Автомобиль въехал в здание торгового центра в Гамбурге

Неизвестный въехал на автомобиле в здание торгового центра в Гамбурге. Об этом сообщает немецкое издание Focus.de.

Инцидент произошел в торговом центре Galeria. Легковой автомобиль Mersedes на большой скорости проехал стоянку у здания, поднялся по ступенькам ко входу и, разбив стеклянные двери, въехал в торговый центр. Здание эвакуировали, к месту происшествия приехали полицейские и спасатели. Несколько человек обратились за медицинской помощью. Среди пострадавших — 78-летний пенсионер, который находился за рулем автомобиля. Помимо него в больницу доставили сотрудницу магазина.

Причины происшествия пока неизвестны. Издание допускает, что водитель перепутал газ с тормозом при парковке.