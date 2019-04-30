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eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
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BMW назвала «не новостью» намерение построить собственный завод в России

В российском подразделении BMW назвали «не новостью» свое намерение подписать специальный инвестконтракт (СПИК) c Минпромторгом отдельно от калининградского завода «Автотор», на мощностях которого немецкая компания с 1998 года производит крупноузловую сборку своих машин.

«Это не новость. Заявку на СПИК мы подали больше года назад — еще в конце 2017 года, — заявил РБК директор по корпоративной коммуникации «BMW Group Россия» Василий Мельников. — Мы находимся в переговорном процессе со всеми заинтересованными сторонами». Он не стал раскрывать детали этих переговоров, в том числе будет ли BMW заключать СПИК с Минпромторгом отдельно или совместно с «Автотором».

Ранее о планах BMW на отдельное подписание СПИК сообщила газета «Известия» со ссылкой на немецкий концерн и администрацию администрации Калининградской области. Наличие отдельной заявки на контракт подтвердили и в Минпромторге.

«Переговорный процесс продолжается», — сказала РБК PR-директор «Автотора» Олеся Казарина, комментируя информацию о намерении BMW заключить СПИК самостоятельно.

Пресс-секретарь губернатора Калининградской области Дмитрий Лысков рассказал «Известиям», что BMW рассматривает строительство отдельного завода в индустриальном парке Храброво. В разговоре с РБК Лысков отметил, что в любом случае необходимо ориентироваться на итоговые редакции контрактов.

«Нельзя просто сказать, что отдельный СПИК BMW на 100% лучше, чем отдельные СПИК «Автотора» или вообще их совместный. Важны конечные условия соглашений, которые удастся подписать: во всех вариантах есть своих плюсы и минусы», — добавил пресс-секретарь губернатора. Вопросы РБК о статусе СПИКов как «Автотора», так и BMW Лысков переадресовал в Минпромторг.

«Был такой план», — сказал РБК источник в федеральном правительстве, комментируя намерение BMW построить завод в Храброво самостоятельно — без «Автотора».

В ноябре прошлого года вице-премьер Дмитрий Козак поручил правительству обеспечить заключение СПИКов с автопроизводителями на старых условиях (у предыдущих соглашений срок действия был до 2018–2019 годов, они подразумевают неизменность налоговой нагрузки в обмен на инвестиции). Новые СПИКи составляются с учетом повышенной с 1 января ставки НДС (с 18 до 20%). Речь шла о подписаниях спецконтрактов с ГАЗом, Hyundai, BMW и «Автотором».

Теги: BMW, «Автотор», новости РБК
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