BMW назвала «не новостью» намерение построить собственный завод в России

В российском подразделении BMW назвали «не новостью» свое намерение подписать специальный инвестконтракт (СПИК) c Минпромторгом отдельно от калининградского завода «Автотор», на мощностях которого немецкая компания с 1998 года производит крупноузловую сборку своих машин.

«Это не новость. Заявку на СПИК мы подали больше года назад — еще в конце 2017 года, — заявил РБК директор по корпоративной коммуникации «BMW Group Россия» Василий Мельников. — Мы находимся в переговорном процессе со всеми заинтересованными сторонами». Он не стал раскрывать детали этих переговоров, в том числе будет ли BMW заключать СПИК с Минпромторгом отдельно или совместно с «Автотором».

Ранее о планах BMW на отдельное подписание СПИК сообщила газета «Известия» со ссылкой на немецкий концерн и администрацию администрации Калининградской области. Наличие отдельной заявки на контракт подтвердили и в Минпромторге.

«Переговорный процесс продолжается», — сказала РБК PR-директор «Автотора» Олеся Казарина, комментируя информацию о намерении BMW заключить СПИК самостоятельно.

Пресс-секретарь губернатора Калининградской области Дмитрий Лысков рассказал «Известиям», что BMW рассматривает строительство отдельного завода в индустриальном парке Храброво. В разговоре с РБК Лысков отметил, что в любом случае необходимо ориентироваться на итоговые редакции контрактов.