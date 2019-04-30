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eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
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Тимошенко потребовала отставки министра за слова о жителях Донбасса

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко потребовала отставки министра социальной политики Андрея Ревы за то, что он назвал жителей Донбасса «мразями». Об этом политик написала на своей странице в Facebook.

«Правительство должно официально извиниться перед всеми украинцами, а сотрудники правоохранительных органов отреагировать на подобные высказывания», — написала она.

По мнению Тимошенко, поведение Ревы угрожает госинтересам страны. «Вместо того, чтобы сегодня молчать и каяться, правительство продолжает раскалывать страну, делить людей на сорта, вносить раздор и ненависть», — отметила она.

Речь идет об интервью, которой Рева дал Би-би-си. Позднее министр на своей странице в Facebook написал, что его слова адресованы тем, «кто с оружием в руках воюет против собственной страны». По словам Ревы, журналисты сильно сократили его слова, исказив их.

«Из всего получасового интервью в сюжете была использована лишь одна моя фраза, которую автор сюжета использовала как иллюстрацию якобы моего личного отношения ко всем без исключения гражданам Украины, которые проживают на оккупированной территории», — написал Рева. «Я считаю негодяями тех наших сограждан, кто ради двойной пенсии способствовал оккупации украинской земли, а теперь ожидает получения российского паспорта вместе с двойной пенсионной выплатой, анонсированной оккупантами», — добавил он.

Теги: Юлия Тимошенко, Донбасс
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