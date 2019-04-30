В Новой Зеландии задержали хранившего бомбу мужчину

В новозеландском Крайстчёрче, где 15 марта произошла стрельба в мечетях, задержали 33-летнего мужчину, предположительно оставившего бомбу в нежилом помещении. Об этом сообщает новозеландская газета NZ Herald.

Накануне в полицию поступили сообщения от местных жителей о подозрительных предметах, они опасались угрозы взрыва. В район Филиппстаун, откуда поступили сигналы, приехали специалисты по разминированию, сотрудники спецслужб, полицейские, пожарные и скорая помощь.

В нежилом доме удалось обнаружить и изъять пакет с предметом, напоминающим бомбу, а также оборудование, которое могло бы использоваться для теракта. Другие подробности о задержанном не сообщаются.

Всем эвакуированным ранее жителям разрешили вернуться домой. Специальное отделение полиции исследует содержимое пакета и выясняет, для чего он был оставлен в помещении.

Стрельбу в мечети Крайстчёрча открыл 28-летний гражданин Австралии Брендон Таррант. Погибли 50 человек. Перед обстрелом он опубликовал в социальных сетях 37-страничный манифест, где говорил о ненависти к мусульманам.