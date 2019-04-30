Под Пятигорском пожар охватил магазины на площади более 2 тыс. кв. м

Под Пятигорском пожар охватил магазины на площади более 2 тыс. кв. м

В Ставропольском крае под Пятигорском в магазине на площади 2,4 тыс. кв. м произошел пожар. Об этом сообщает региональный главк МЧС.

«Произошел пожар напротив рынка «21 век» в строительном магазине с автомаслами», — указано в сообщении. Погибших и пострадавших нет. По данным спасателей, возгорание произошло около 09:10 в магазине на окраине поселка Горячеводский в районе 501-го км федеральной трассы «Кавказ».

Видео: Телеграм-канал «360tv»

Сотрудник магазина Fiat Iveco, находящегося в непосредственной близости от места пожара на рынке «Казачий», рассказал РБК, что помимо магазина с автомаслами горят магазин с игрушками, а также магазин аккумуляторов.

«Площадь возгорания — примерно 2 тыс. кв. м, горит целый ряд прямо непосредственно вдоль федеральной трассы. Очень много пожарных машин, одни приезжают, другие приезжают. Сейчас стоит только 10 машин, и дополнительно подъезжают. В данный момент [пожар] пошел на убыль», — рассказал он.