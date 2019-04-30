Умер режиссер «Двойного форсажа» Джон Синглтон

В США на 52-м гожу жизни скончался режиссер и актер Джон Синглтон. Об этом сообщает Variety.

По данным издания, он перенес инсульт и был госпитализирован 17 апреля. Накануне, 29 апреля, его отключили от аппарата жизнеобеспечения, а несколько часов спустя он умер в больнице Седарс-Синай в Лос-Анджелесе.

«Мы с грустью сообщаем, что Джон Синглтон умер. Джон мирно скончался в окружении своей семьи и друзей. Мы хотим поблагодарить замечательных врачей в больнице Седарс-Синай за их профессиональную заботу и доброту, и мы еще раз хотим поблагодарить всех поклонников Джона, друзей и коллег за всю любовь и поддержку, которую они оказали ему в это трудное время », — говорится в заявлении семьи режиссера.

Джон Синглтон родился в 1968 году в Лос-Анджелесе. Профессиональную карьеру начал в 1991 году, сняв фильм «Ребята с улицы». За эту работу он был номинирован на «Оскар» в номинациях «Лучший режиссер» и «Лучший сценарий». Как отмечает Variety, он стал первым афроамериканцем, который получил номинацию за лучшую режиссуру.