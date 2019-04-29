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Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
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Политика ,  
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WP насчитала более 10 тыс. ошибочных заявлений Трампа на посту президента

Президент США Дональд Трамп за время пребывания на посту сделал более 10 тыс. «ложных или вводящих в заблуждение» заявлений за время нахождения на посту главы государства. Об этом пишет The Washington Post.

Газета отмечает, что рубеж в 5 тыс. сомнительных, как сочли журналисты газеты, заявлений Трамп преодолел за 601 день. Однако в последующие 226 дней президентства Трамп стал делать подобные заявления чаще, таким образом превысив отметку в 10 тыс. «ложных» заявлений.

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Как отмечает WP, с самого начала президентского срока он делал около пяти сомнительных заявлений в день. При этом за последние несколько месяцев Трамп стал чаще вводить в заблуждение мировую общественность, делая в среднем по 23 таких заявления.

Рекорд, говорится в статье, Трамп установил с 25 по 27 апреля, когда он сделал 170 «ложных» заявлений. В эти дни он дал несколько интервью, а также выступил на агитационном митинге и в Национальной стрелковой ассоциации.

«По состоянию на 27 апреля, включая президентский митинг в Грин-Бэй, штат Висконсин, в нашей базе данных насчитывается 10 111 заявлений за 828 дней», — пишет издание.

Примерно пятая часть сомнительных заявлений президента касаются вопросов иммиграции, подсчитала газета. Самое частое заявление, которое газета отнесла к такой категории, — о том, что строительство стены на границе с Мексикой ведется. Об этом президент сообщил 160 раз.

Теги: Дональд Трамп, ложь, заявления, The Washington Post
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