WP насчитала более 10 тыс. ошибочных заявлений Трампа на посту президента

Президент США Дональд Трамп за время пребывания на посту сделал более 10 тыс. «ложных или вводящих в заблуждение» заявлений за время нахождения на посту главы государства. Об этом пишет The Washington Post.

Газета отмечает, что рубеж в 5 тыс. сомнительных, как сочли журналисты газеты, заявлений Трамп преодолел за 601 день. Однако в последующие 226 дней президентства Трамп стал делать подобные заявления чаще, таким образом превысив отметку в 10 тыс. «ложных» заявлений.

Как отмечает WP, с самого начала президентского срока он делал около пяти сомнительных заявлений в день. При этом за последние несколько месяцев Трамп стал чаще вводить в заблуждение мировую общественность, делая в среднем по 23 таких заявления.

Рекорд, говорится в статье, Трамп установил с 25 по 27 апреля, когда он сделал 170 «ложных» заявлений. В эти дни он дал несколько интервью, а также выступил на агитационном митинге и в Национальной стрелковой ассоциации.