СК начал проверку после смерти заплатившего за бесплатный протез мужчины

В Свердловской области начали доследованную проверку после смерти в Екатеринбурге 65-летнего мужчины, которому долгое время оказывали медицинскую помощь в связи с тяжелым заболеванием. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления Следственного комитета.

СК назначил медицинскую экспертизу, которая должна установить точную причину смерти. В ведомстве также опрашивают его родственников и изучают документы о состоянии его здоровья. «В ходе проверки выясняется и то, насколько полно, качественно и своевременно мужчине была оказана медицинская помощь», — утверждается на сайте.

По данным издания E1.ru, речь идет о Василии Сапрунове, у которого был рак пищевода. Чтобы получать пищу, ему требовался эндопротез, родственники мужчины заплатили врачам больницы №14 за его установку 50 тыс. руб.

Позднее родственникам в страховой компании заявили, что больница им также вставила счет за этот протез, он был оплачен за счет обязательного медицинского страхования. Однако рентген, сделанный мужчине в городе Невьянске, показал, что протеза в пищеводе нет.

Сапрунов умер в реанимации больницы Екатеринбурга 26 апреля. Его родственники обратились в суд и прокуратуру.