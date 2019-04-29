В Неаполе ранили ножом актера из фильма «Пираньи Неаполя»

Несколько молодых людей напали с ножом на 18-летнего актера украинского происхождения Артема Ткачука, сыгравшего в фильме «Пираньи Неаполя», передает газета Il Messaggero.

По словам актера, нападение произошло ночью 28 апреля. Вместе с 21-летним другом Ткачук был в «барном» районе Неаполя, Кьяи. К ним подошла группа подростков, которая поинтересовалась у актера, кто он такой. Ткачук рассказал, что достал телефон, чтобы показать свой профиль в Instagram, после чего получил ранение.

Его ударили ножом в правый бок, уточняет газета Il Fatto Quotidiano, а друга Ткачука избили ногами и кулаками.

Актера доставили в больницу Лорето Маре. По словам его матери, угрозы его здоровью нет. Врачи предполагают, что на восстановление ему потребуется до 20 дней, а другу артиста — около пяти дней.

Полиция выясняет причины случившегося.