Эксперты увидели снижение спроса на яйца перед Пасхой

За неделю перед Пасхой спрос россиян на товары «пасхальной категории» вырос к предыдущей неделе более чем в три раза, следует из совместного исследования Сбербанка и оператора фискальных данных «Платформа ОФД», следует из сообщения банка, поступившего в РБК. При этом к прошлому году спрос на куличи заметно вырос, а на куриные яйца — сократился.

К товарам «пасхальной категории» авторы обзора отнесли куличи, куриные яйца, тематические сувениры для детей, пасхальные наборы красителей и отдельно красители для яиц. Выяснилось, что за неделю спрос на эти товары вырос в 3–3,5 раза, а пика достиг к концу Страстной недели.

В сравнении с прошлым годом россияне купили на 24% больше куличей по средней цене 124 руб. (на 5% выше, чем в 2018 году). Сопоставимо вырос и спрос на наборы красителей: куплено их было на 20% больше, средняя цена выросла за год на 15%, до 51 руб.

Спрос же на куриные яйца снизился на 17%. Средний чек при покупке двух десятков яиц составил 140 руб., что на 12% ниже, чем перед Пасхой в прошлом году.