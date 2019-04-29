Особый противопожарный режим ввели в 22 регионах России

На фоне роста средней температуры воздуха в ряде регионов России продолжает действовать особый противопожарный режим, ​сообщил врио замглавы МЧС Виктор Яцуненко.

«Особый противопожарный режим введен на всей территории 22 субъектов и в 18 регионах — частично», — заявил Яцуненко на селекторном совещании (цитата по ТАСС).

По словам представителя МЧС, за минувшую неделю «значительное увеличение термоточек», то есть очагов пожаров, зафиксировано в Мордовии, Нижегородской и Самарской областях.

24 апреля МЧС сообщало, что особый противопожарный режим установлен в 32 регионах России, а наиболее сложная ситуация сложилась в Забайкальском крае.