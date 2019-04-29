Футболист сборной Чехии погиб в ДТП в Турции

Чешский нападающий Йосеф Шурал погиб в результате аварии микроавтобуса с игроками турецкого «Аланьяспор». Об этом сообщается в Twitter клуба.

По данным ФК, Шурал умер в больнице, несмотря на усилия врачей. Помимо чешского игрока, в аварии пострадали шесть футболистов «Аланьяспора».

Daily Sabah со ссылкой на президента клуба Хасана Чавушоглу пишет, что автобус вез футболистов с матча и съехал с дороги недалеко от Алании. Чавушоглу отметил, что, по информации полиции, в автобусе было два водителя, и оба они заснули. Одного из них задержали.

Шурал ранее выступал за чешские клубы «Слован» и «Спарта», а «Аланьюспор» перешел в текущем году. Играл в сборной Чехии на позиции нападающего.