Две станции красной ветки метро Москвы закроют для продления линии

Станции московского метро «Румянцево» и «Саларьево» закроют 3 мая. Об этом говорится в сообщении подземки.

«Временные ограничения необходимы для присоединения нового участка линии к действующей сети метрополитена», — говорится в сообщении. Поезда будут курсировать между станциями «Бульвар Рокоссовского» и «Тропарево». Для проезда до закрытых станций и обратно запустят бесплатные автобусы КМ. Линия полностью возобновит работу 4 мая в 5:30 утра.

В начале апреля восемь станций южного участка Таганско-Краснопресненской линии были закрыты. Отрезок фиолетовой ветки ​от «Волгоградского проспекта» до «Котельников» был недоступен для пассажиров в связи со строительством Некрасовской линии.