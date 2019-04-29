В Бурятии 150 человек оказались в зоне опасности из-за обвала берега

В Бурятии более 150 жителей поселка Сотниково, в том числе 64 ребенка, оказались в опасной зоне из-за риска обвала грунта на берегу реки Селенги, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя пресс-службы правительства региона Алексея Фишева.

По его словам, общая протяженность опасного участка составляет около 6 км. При этом прямо на кромке стоят жилые дома, один из которых уже пришлось разобрать и перевезти в безопасное место. По словам Фишева, в зоне потенциальной опасности находятся 48 частных домов.

Ранее в Сотниково приезжал глава Бурятии Алексей Цыденов, он поручил начать работы по укреплению береговой линии. Их стоимость оценивается в 15 млн руб. ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства уточняет, что в поселке объявили режим ЧС.

В декабре в Хабаровском крае в реку Бурея, которая питает Бурейскую ГЭС, сошел грунт. Это привело к уменьшению притока воды в водохранилище. Власти Верхнебурейского района утверждали, что причиной случившегося стало падение метеорита, который снес вершину сопки. В ГУ МЧС по региону сообщили, что обрушение сопки произошло из-за оползня.