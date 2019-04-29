В Греции во время празднования Пасхи телеоператор погиб из-за пиротехники

В Греции во время празднования Пасхи телеоператор погиб из-за пиротехники

Телеоператор в греческом городе Каламата на юго-западе Пелопоннеса погиб из-за пиротехники. Об этом сообщает Афинско-Македонское агентство новостей.

По его данным издания, трагедия произошла во время съемок об обычаях празднования Пасхи. Одна дымовых шашек попала 53-летнему мужчине в голову. Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в больницу. Однако, несмотря на усилия врачей, мужчину не удалось спасти.

Как уточняет местная газета «Вима», в момент съемок оператор транслировал съемку в своем Facebook. У погибшего осталась супруга и двое детей.