Собчак поздравила Зеленского и напомнила о совместных съемках в ТВ-шоу

Собчак поздравила Зеленского и напомнила о совместных съемках в ТВ-шоу

Телеведущая, экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак напомнила своим подписчикам в Instagram о совместных съемках в ТВ-шоу с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским.

В частности, в своем аккаунте Собчак опубликовала фрагмент пародийной передачи, в которой она и Зеленский принимали участие.​

«Теперь я действительно могу говорить, что сидела на коленках у президента!», — написала телеведущая.

https://www.instagram.com/p/BwzlJrlgKIl/

Она также поздравила Украину с новым молодым президентом.

Ранее телекомпания НТВ анонсировала показ с 3 мая шоу «Магия» с участием Владимира Зеленского и Татьяны Лазаревой, которые являются ведущими передачи. По данным газеты «Коммерсантъ», программу записали еще в 2011 году для телеканала «Россия 1», однако в эфире ее так и не показали. Созданием шоу занималась компания «ВайТ Медиа».

Выборы президента Украины прошли в два тура — 31 марта и 21 апреля. Во втором туре Владимир Зеленский одержал победу с результатом 73,22% голосов, что стало рекордным показателем за всю историю президентских выборов на Украине. Его соперник, действующий президент страны Петр Порошенко набрал 24,46% голосов.