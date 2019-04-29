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Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
PPL $35 (+13,6%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
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В центре Москвы произошло подтопление двух улиц из-за повреждения трубы

Подтопление проезжей части произошло в центре Москвы из-за повреждения водопроводной трубы. В связи с этим экстренные службы временно перекрывали движение транспорта по Новокрымскому проезду и частично ограничивали движение по улице Остоженка, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного комплекса городского хозяйства.

Подтопление произошло в воскресенье, 28 апреля, в 21:35 мск. Отключение потребителей от водоснабжения не проводилось.

В настоящее время движение по обеим улицам осуществляется в штатном режиме.

Теги: Москва, подтопление
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