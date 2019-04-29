В центре Москвы произошло подтопление двух улиц из-за повреждения трубы

В центре Москвы произошло подтопление двух улиц из-за повреждения трубы

Подтопление проезжей части произошло в центре Москвы из-за повреждения водопроводной трубы. В связи с этим экстренные службы временно перекрывали движение транспорта по Новокрымскому проезду и частично ограничивали движение по улице Остоженка, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного комплекса городского хозяйства.

Подтопление произошло в воскресенье, 28 апреля, в 21:35 мск. Отключение потребителей от водоснабжения не проводилось.

В настоящее время движение по обеим улицам осуществляется в штатном режиме.