Общество , 00:24
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В центре Москвы произошло подтопление двух улиц из-за повреждения трубы
Подтопление проезжей части произошло в центре Москвы из-за повреждения водопроводной трубы. В связи с этим экстренные службы временно перекрывали движение транспорта по Новокрымскому проезду и частично ограничивали движение по улице Остоженка, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного комплекса городского хозяйства.
Подтопление произошло в воскресенье, 28 апреля, в 21:35 мск. Отключение потребителей от водоснабжения не проводилось.
В настоящее время движение по обеим улицам осуществляется в штатном режиме.