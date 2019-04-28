На КАД Петербурга микроавтобус столкнулся с фурой

Микроавтобус и фура столкнулись на 68-м километре Кольцевой автомобильной дороги Санкт-Петербурга. Об этом сообщает местное издание «Невские новости» со ссылкой на очевидцев.

По данным издания, большегруз столкнулся с микроавтобусом возле съезда на Западный скоростной диаметр, после чего микроавтобус врезался в силовое ограждение.

Как уточняет телеканал 78.ru со ссылкой на пресс-службу УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, в результате аварии задняя часть автобуса превратилась в металлолом. В момент столкновения в салоне автобуса никого не было. Водители автобуса и фуры не пострадали.