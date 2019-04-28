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Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
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«Подруга Саакашвили» попала в ДТП на Минском шоссе

Елена Бурчак, которая рассказывала об отношениях с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, попала в ДТП на Минском шоссе в Москве. Об этом пишут РЕН ТВ и «Пятый канал».

По данным СМИ, ее Porsche Panamera столкнулся с Range Rover. В результате пострадал один человек, а саму Бурчак увезли с места ДТП на Maybach.

«Говорит Москва» со ссылкой на ГИБДД Московской области передает, что Range Rover после столкновения с Porsche врезался в Volvo, который двигался во встречном направлении. «В результате ДТП пострадал водитель Porsche — девушка 1992 года рождения. Она была доставлена в медицинское учреждение», — рассказали в ГИБДД.

Бурчак в эфире программы «На самом деле» говорила, что познакомилась с Саакашвили на одной из вечеринок в Киеве, после чего они вместе ездили в Монако.

Теги: Михаил Саакашвили, ДТП, Москва, Московская область
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