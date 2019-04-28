«Уфа» разгромила «Урал» в матче чемпионата России по футболу

«Уфа» разгромила «Урал» в матче чемпионата России по футболу

Футболисты «Уфы» обыграли екатеринбургский «Урал» со счетом 4:1 в мате 26-го чемпионата России, говорится в сообщении на сайте Российской премьер-лиги. Встреча прошла 28 апреля на поле «Уфы».

В составе победителей голы забили Андрес Вомбергар (22-я минута), Сильвестр Игбун (80, 90) и Ондржей Ванек (52, с пенальти), у «Урала» — Эрик Биквалфи (16).

«Уфа», набравшая 25 очков, находится на 14-м месте в турнирной таблице. «Урал» расположился на 10-й строке с 33 очками.

В следующем матче 4 мая «Урал» примет московский «Спартак», «Уфа» 5 мая в Самаре сыграет с «Крыльями Советов».