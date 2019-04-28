National Interest предложил США заключить с Россией временное соглашение

США следует заключить с Россией modus vivendi — временное соглашение, которое поспособствовало бы улучшению отношений между странами, пишет The National Interest. По мнению автора статьи, Вашингтон заинтересован в хороших отношениях с Москвой, поскольку это поспособствовало бы усилению «коалиции против КНР».

Как говорится в статье, России более свойственно сближение не с Китаем, а с Европой и США. Москва «не имеет фундаментального интереса в конфликте с Европой или Америкой, особенно когда те перестанут угрожать ее безопасности вдоль границы», говорится в материале

При этом, отмечает автор статьи, любое решение требует признания Штатами того, что Крым не вернется в состав Украины. Это может произойти только в случае «катастрофического военного поражения» России, говорится в статье. Кроме того, пишет издание, страны Запада должны остановить расширение НАТО и «положить конец устойчивому продвижению альянса к России».

В обмен на это Москва должна прекратить поддержку «украинских сепаратистов», пишет National Interest. При этом в статье отмечается, что для Киева было бы выгоднее быть в мире с Москвой при условии, что Украина не войдет в состав НАТО, чем быть в состоянии войны с Москвой, но быть членом североатлантического альянса.

Журнал также отмечает, что modus vivendi между Москвой и Вашингтоном не решит всех конфликтов между сторонами, но поспособствует нормализации отношений и «противостоянию злоупотреблений со стороны Китая».