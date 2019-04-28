Неймар ударил фаната после поражения его команды в финале Кубка Франции

Нападающий сборной Бразилии по футболу и клуба «Пари Сен-Жермен» Неймар ударил фаната после финального матча Кубка Франции. Об этом сообщает CBS Sports.
Телеканал также разместил видеозапись с места инцидента. Игроки поднимались на трибуну, чтобы получить медали финалистов. На кадрах видно, что футболист попытался отобрать телефон у фаната, который снимал команду. Между ними произошел словесный конфликт, после чего Неймар ударил мужчину по лицу.
В субботу, 27 апреля, в Сен-Дени состоялся финал Кубка Франции по футболу. ФК «Пари Сен-Жермен» проиграл ФК «Ренна» со счетом 5:6.
26 апреля Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) дисквалифицировал Неймара на три матча. Причиной стали оскорбления в отношении официальных лиц во время матча Лиги чемпионов УЕФА, который прошел в начале марта во Франции. Тогда «Пари Сен-Жермен» проиграл «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:3.