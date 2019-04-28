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NBC узнал об антисемитском письме подозреваемого в атаке на синагогу

Футбольный сленг: пройди тест и сыграй в турнире с призами

Власти назвали возможные причины пожара на складе «Магнита» под Воронежом

Неймар ударил фаната после поражения его команды в финале Кубка Франции

Мадуро заявил об отсутствии планов вернуться в «министерство колоний США»

Четыре человека погибли после падения строительного крана в Сиэтле

Модель умерла после падения на подиуме на неделе моды в Сан-Паулу

Спасатели локализовали пожар на складах «Магнита» в Воронежской области

В Тунисе 12 человек погибли в аварии с двумя грузовиками

Трамп выразил соболезнования в связи со стрельбой в синагоге в Калифорнии

Гепатит в России – почему это касается каждого и как себя обезопасить

Площадь пожара на складе в Воронежской области возросла до 42 тыс. кв. м.

СМИ сообщили об авиаударах армии Хафтара к югу от Триполи

Telegraph сообщила о возможности новых терактов по сценарию Шри-Ланки