Умер бывший глава Хакасии Алексей Лебедь

Бывший глава Хакасии Алексей Лебедь умер на 65-м году жизни. Об этом сообщается на сайте правительства республики.

«Он был яркой, харизматичной личностью. Кадровый военный, профессиональный политик, в жизни был искренним, добродушным и интеллектуальным человеком», — говорится в сообщении.

Нынешний глава региона Валентин Коновалов выразил соболезнования родным и близким политика.

Как сообщает информационное агентство «Хакасия», Лебедь умер в больнице в результате внутреннего кровоизлияния.

Алексей Лебедь руководил Хакасией 12 лет (с 1997 по 2009 год).

После отставки с поста он стал депутатом Госдумы.

В 2011 году Лебедь заявил о выходе из партии «Единая Россия».

Алексей был младшим братом политика и военного деятеля Александра Лебедя, который с 1998 по 2002 год был губернатором Красноярского края.