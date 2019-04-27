Один человек погиб и двое пропали при столкновении судов под Иваново

Один человек погиб и двое пропали при столкновении судов под Иваново

Два судна столкнулись в акватории реки Волга в Ивановской области. В результате один человек погиб, еще двое пропали без вести, сообщается в субботу на сайте Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ.

Установлено, что в ночь на 27 апреля в районе деревни Ясюниха Юрьевецкого района маломерное судно столкнулось с неустановленным судном, в результате чего погиб один человек и еще двое пропали без вести.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, в силу выполняемой работы или занимаемой должности обязанным соблюдать эти правила, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

На место происшествия прибыли следователи для выяснения всех обстоятельств случившегося.

Как сообщает информационный портал IvanovoNews, инцидент произошел в результате столкновения катера рыбнадзора с баржей. Отмечается, что в этот момент в маломерном судне находились три человека: старший госинспектор по Ивановской области, инспектор и сотрудник полиции.