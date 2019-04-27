В Подмосковье загорелся автобус футбольного центра «Метеор»

В автобусе футбольного центра «Метеор», перевозившего спортсменов из Балашихи, произошло возгорание. Об этом сообщила РБК сотрудница центра. По ее словам, в салоне находились игроки молодежной команды.

«Это молодежка, в среднем [футболисты] 1989 год рождения. Они выезжали на игру, во время движения произошло возгорание предварительно в моторной части. Там были сопровождающие два тренера, доктор, водитель, они отлично отреагировали, эвакуировали футболистов, все вещи. Вызвали службу 112. Они поехали дальше на игру», — заявила собеседница РБК.

Как пояснили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области, возгорание в салоне автобуса произошло в 11:25 на 35 км Каширского шоссе.



«Автобус загорелся, люди были эвакуированы до прибытия пожарных подразделений. Пострадавших нет», — пояснили в ведомстве.