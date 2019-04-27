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Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
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Адвокат допустил смягчение режима заключения экс-майору Евсюкову

Бывшему начальнику ОВД «Царицыно» Денису Евсюкову, осужденному на пожизненный срок за стрельбу по людям в столичном супермаркете в 2009 году, после десяти дет заключения могут смягчить режим, заявил в интервью «РИА Новости» адвокат Павел Лапшов.

Он отметил, что Евсюков не имеет право на условно-досрочное освобождение, но может претендовать на «небольшое смягчение режима», в частности, на длительные свидания с близкими родственниками. Кроме того, по словам Лапшова, Евсюков «может быть переведен в несколько облегченные условия, например, с более длительными прогулками».

Как сообщил агентству представитель потерпевших Игорь Трунов, Евсюков уклоняется от выплаты компенсаций пострадавшим. Согласно решению суда, экс-начальник ОВД должен выплатить около 650 тыс. руб. компенсации Илье Герасименко и Луизе Салиховой. Трунов отметил, что этот вопрос для пострадавших все еще актуален, поскольку им необходимо лечение.

Общество
Россию обязали выплатить €36 тыс. пострадавшим по «делу Евсюкова»

Бывший майор милиции Евсюков устроил стрельбу в московском супермаркете «Остров» 10 лет назад. Отметив день рождения, он направился в магазин на такси. При себе экс-майор имел служебное удостоверение. По пути Евсюков выстрелил в таксиста и нескольких прохожих, затем зашел в супермаркет и открыл огонь по посетителям.

Погибли два человека — таксист и кассир супермаркета. Еще семеро получили ранения. В феврале 2010 года Мосгорсуд приговорил Евсюкова к пожизненному заключению. Экс-майору, помимо причинения тяжкого вреда здоровью и убийства, вменяли незаконный оборот оружия и покушение на убийство 22 человек. В декабре 2016 года Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить трем пострадавшим от действий бывшего милиционера по €12 тыс.

 

Теги: Денис Евсюков, адвокат
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