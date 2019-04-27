В Нигерии похитили двух сотрудников Shell

Неизвестные похитили двоих сотрудников англо-голландской нефтяной компании Shell в штате Риверс на юге Нигерии, сообщает Reuters со ссылкой на полицию. Сопровождающие их сотрудники сил безопасности были убиты в результате нападения.

В компании заявили, что атака произошла 25 апреля, когда сотрудники Shell возвращались из командировки в соседнем штате Байелса. Там не уточнили имен сотрудников и их национальность.

Пока никто не взял на себя ответственность за похищение. Полиция начала расследование по факту произошедшего.

В январе прошлого года в штате Кадуна похитили двоих американцев и двоих канадцев, передает BBC. Двое сопровождавших их сотрудников полиции были убиты. Впоследствии военным и полицейским удалось освободить похищенных.