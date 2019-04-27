УЕФА оштрафовал «Зенит» на €10 тыс. за ущерб испанскому стадиону

УЕФА оштрафовал «Зенит» на €10 тыс. за ущерб испанскому стадиону

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оштрафовал санкт-петербургский клуб «Зенит» за поведение фанатов на стадионе испанского «Вильярреала» во время ответной встречи 1/8 финала Лиги Европы. Об этом говорится в сообщении на сайте УЕФА.

«Зенит» должен в течение 30 дней связаться с «Вильярреалом» и возместить испанскому клубу €10 тыс. из-за ущерба, нанесенного болельщиками стадиону.

Встреча, прошедшая 14 марта в Испании, завершилась со счетом 2:1 в пользу «Вильярреала». По итогам двух матчей испанский клуб вышел в следующий раунд турнира с общим счетом 5:2.

УЕФА после матча в Испании открыл в ​отношении санкт-петербургского клуба дело, болельщиков «Зенита» обвинили в актах вандализма.