СК завел дело после исчезновения семьи из пяти человек в Уфе

СК завел дело после исчезновения семьи из пяти человек в Уфе

Следственный комитет завел уголовное дело после исчезновения семьи из пяти человек в Уфе, сообщает управление СК по Башкирии. Дело возбуждено по ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетнего).

Как сообщает ведомство, в правоохранительные органы обратилась жительница Уфы, которая заявила об исчезновении своей 22-летней подруги и ее восьмимесячного ребенка. После этого сотрудники полиции пришли домой к отчиму пропавшей, но тот не открыл им дверь и совершил самоубийство, говорится в заявлении СК.

Кроме того, следователи не смогли установить местонахождение двоих братьев пропавшей девушки и ее матери — супруги отчима. По факту их исчезновения также возбуждено дело по статье об убийстве.

Полиция и СК ведут поиски пропавших и устанавливают обстоятельства их исчезновения.