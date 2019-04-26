Медведев поручил разработать новую редакцию Налогового кодекса

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минфину до 24 мая 2019 года представить предложения по разработке новой редакции Налогового кодекса (НК). Об этом говорится на сайте правительства.

В пресс-службе Минфина РБК пояснили, что нынешняя структура НК «в целом устроена рационально и соответствует современным требованиям», однако в кодексе сложная нумерация структурных единиц. Это связано с тем, что документ создавался поэтапно, и разные его части устанавливались разными федеральными законами. В итоге сейчас в Налоговый кодекс по-прежнему вносятся изменения, и при обсуждении поправок нумерацию некоторых статей «сложно даже произнести».

​В министерстве подчеркнули, что сейчас кодекса не существует как единого законодательного акта, поскольку две части НК были приняты отдельными законами. «Поэтому было принято решение, что для совершенствования <...> Налогового кодекса потребуется подготовка его новой редакции с использованием в ней многоуровневой нумерации», — заключили в ведомстве.