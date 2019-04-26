В Росгвардии выбрали самую красивую сотрудницу

Фото: Росгвардия

Прапорщик полиции Анна Храмцова из Екатеринбурга победила в фотоконкурсе «Краса Росгвардии». Об этом сообщается на сайте федеральной службы.

Храмцова служит в управления Росгвардии по Свердловской области Уральского округа. За нее проголосовали более 57 тыс. человек.

Всего в конкурсе приняли участие более тысячи женщин-военнослужащих и сотрудниц Росгвардии со всей России. Участницы должны были рассказать о своем служебном опыте и показать увлечения с помощью фотографий. Глосование на конкурсе проходило онлайн.

В службе добавили, что снимок победительницы, а также двенадцати финалисток, будут использованы для создания календаря Росгвардии на 2020 год.