Группа «Илим» Смушкина отчиталась о росте выручки на 40% в 2018 году

Группа «Илим» Смушкина отчиталась о росте выручки на 40% в 2018 году

Выручка группы «Илим», крупнейшего лесопромышленного холдинга России миллиардера Захара Смушкина, в 2018 году выросла на 40% в годовом выражении. Об этом говорится в поступившем в РБК годовом отчете компании по РСБУ.

Согласно сообщению, выручка составила 155,7 млрд руб. — по сравнению с 110,4 млрд в 2017 году. Чистая прибыль увеличилась почти вдвое, до 35,6 млрд руб. против 18,9 млрд.

В отчете также отмечается, что в прошлом году компания направила на модернизацию и новые производственные объекты 23 млрд руб. Общая сумма инвестиций за пять лет (до 2021 года) составляет около 200 млрд руб.